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الصفدي يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للاونروا

2/4/2024 7:12:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان الأول من شباط (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينين، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
وأكد الصفدي، خلال استقباله اليوم الخميس المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن "لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة"، محذرا من أن "أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سينعكس فوراً على معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل إدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية".
وبحث الصفدي ولازاريني، التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت لـ 12 من موظفيها في غزة، حيث أكد لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين.
ودعا الصفدي ولازاريني الدول التي علقت مساعداتها إلى الوكالة، إلى العودة عن قرارها.
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
01/02/2024 15:34:04

MENAFN04022024000117011021ID1107807455

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