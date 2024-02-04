البنك المركزي يُقرر مواصلة تثبيت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأول لهذا العام، استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.

كما أكدت، ثقتها باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال العام 2023، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهر، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال العام 2023، وبنمو نسبته 3.9 بالمئة لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5 بالمئة.

فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته، حيث مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4 بالمئة، وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في العام 2023.

كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال العام 2023.

وساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1 بالمئة في العام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في العام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

--(بترا)

رش/م ف/رق

01/02/2024 15:15:23