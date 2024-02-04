جيش الاحتلال يستهدف منازل غزة بالحرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- نقلت وسائل إعلام عن صحيفة "هارتس" الاسرائيلية اليوم الخميس قولها إن "الجيش ينفذ خطة لإحراق المنازل في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية"، موضحة أن هذه الخطة تنفذ بالتنسيق مع القادة العسكريين في تل أبيب.
يشار الى أن خطة إحراق منازل الغزيين تسير جنبا الى جنب مع مجازر ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي على مدى 118 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بحق الفلسطينيين، إضافة الى استهداف البنى التحتية بالقصف الجوي والمدفعي ومنع إدخال المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان استشهاد 26900 وحوالي 66 ألف مصاب يضاف اليهم حوالي 7 آلاف مفقود تحت الركام والأنقاض.
--(بترا)
رصد/رس/اح
01/02/2024 14:23:51
MENAFN04022024000117011021ID1107807453
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