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جيش الاحتلال يستهدف منازل غزة بالحرق

2/4/2024 7:12:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- نقلت وسائل إعلام عن صحيفة "هارتس" الاسرائيلية اليوم الخميس قولها إن "الجيش ينفذ خطة لإحراق المنازل في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية"، موضحة أن هذه الخطة تنفذ بالتنسيق مع القادة العسكريين في تل أبيب.
يشار الى أن خطة إحراق منازل الغزيين تسير جنبا الى جنب مع مجازر ينفذها جيش الاحتلال بشكل يومي على مدى 118 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بحق الفلسطينيين، إضافة الى استهداف البنى التحتية بالقصف الجوي والمدفعي ومنع إدخال المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان استشهاد 26900 وحوالي 66 ألف مصاب يضاف اليهم حوالي 7 آلاف مفقود تحت الركام والأنقاض.
--(بترا)
رصد/رس/اح
01/02/2024 14:23:51

MENAFN04022024000117011021ID1107807453

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