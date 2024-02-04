تثبيت 58 عامل وطن في بلدية جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش الأول من شباط (بترا)- باشرت بلدية جرش الكبرى، بتنفيذ إجراءات تثبيت عمال وطن يعملون على نظام المياومة.

وقال رئيس البلدية أحمد العتوم، إن البلدية عملت على تثبيت 58 عامل وطن أغلبهم موظفون منذ 10 سنوات وغير حاصلين على موافقة وزارة الإدارة المحلية، ويعملون على نظام المياومة، مشيرا إلى أن البلدية بدأت بالعمل على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

وأضاف أن البلدية حصلت في موازنة 2022 على موافقة وزير الإدارة المحلية لتثبيت 30 عامل وطن، وبموازنة 2023 لـ28 عامل وطن، ليجري تثبيتهم العام الحالي.

وأكد العتوم أن تثبيت عمال الوطن سينعكس ايجابا عليهم من خلال رفع أجورهم وتأمينهم الصحي والحصول على أمان وظيفي.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

01/02/2024 14:22:52