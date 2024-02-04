مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ومؤسسة الحسين للسرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- وقع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تجسيد الشراكة من أجل مكافحة السرطان وحماية البيئة.

وأكد الردايدة وقطامش، ضرورة نقل وإيصال الرسائل التوعوية الخاصة بمكافحة السرطان وحماية البيئة، لتصل إلى شرائح المجتمع كافة، من خلال تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد الدورات التدريبيه والورشات التعريفية والتوعية ببرامج وحملات مكافحة السرطان وحماية البيئة، وفق برنامج تنفيذي وزمني يشمل محافظات المملكة كافة، يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وتضمنت المذكرة، تنفيذ برامج ومبادرات توعوية بيئية، وإعداد خطة عمل وبرامج مشتركة والتحول نحو بيئة خضراء، وفق نهج تشاركي وعبر بناء مؤسسي داعم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من عوامل الخطورة المسببة للسرطان.

--(بترا)

رح/م ف/رق

01/02/2024 14:05:56