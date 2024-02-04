مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ومؤسسة الحسين للسرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- وقع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تجسيد الشراكة من أجل مكافحة السرطان وحماية البيئة.
وأكد الردايدة وقطامش، ضرورة نقل وإيصال الرسائل التوعوية الخاصة بمكافحة السرطان وحماية البيئة، لتصل إلى شرائح المجتمع كافة، من خلال تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد الدورات التدريبيه والورشات التعريفية والتوعية ببرامج وحملات مكافحة السرطان وحماية البيئة، وفق برنامج تنفيذي وزمني يشمل محافظات المملكة كافة، يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وتضمنت المذكرة، تنفيذ برامج ومبادرات توعوية بيئية، وإعداد خطة عمل وبرامج مشتركة والتحول نحو بيئة خضراء، وفق نهج تشاركي وعبر بناء مؤسسي داعم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من عوامل الخطورة المسببة للسرطان.
--(بترا)
رح/م ف/رق
01/02/2024 14:05:56
MENAFN04022024000117011021ID1107807450
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