2612 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2612 طنا، منها 1853 طن خضار، و567 طن فواكه، و191طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10و20، والجزر بين 30 و35، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
01/02/2024 14:03:24
MENAFN04022024000117011021ID1107807449
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