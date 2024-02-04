2612 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2612 طنا، منها 1853 طن خضار، و567 طن فواكه، و191طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10و20، والجزر بين 30 و35، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

01/02/2024 14:03:24