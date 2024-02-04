إعلان نتائج القبول الموحد للفصل الدراسي الثاني المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي قبول 17665 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و5871 طالبا وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، في البرنامج العادي بالجامعات والكليات الرسمية من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 .
وأضافت الوزارة أن تحديد هذه الأعداد تم بناء على عدة معايير، أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار بالعدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيرا قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها أخيرا، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 بالمئة استجابة لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024.
--(بترا)
أ ر/رق
01/02/2024 14:00:14
MENAFN04022024000117011021ID1107807448
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