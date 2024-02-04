إعلان نتائج القبول الموحد للفصل الدراسي الثاني المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي قبول 17665 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و5871 طالبا وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، في البرنامج العادي بالجامعات والكليات الرسمية من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 .

وأضافت الوزارة أن تحديد هذه الأعداد تم بناء على عدة معايير، أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار بالعدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيرا قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها أخيرا، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 بالمئة استجابة لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024.

--(بترا)

أ ر/رق

01/02/2024 14:00:14