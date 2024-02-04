اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمكافحة الأوبئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الخميس، النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني.

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز يحرص عبر هذه الإطلالة الجديدة لموقعه الإلكتروني على إبراز إنجازاته التي تنسجم مع الواجبات الموكولة إليه ضمن نظامه، بحيث يعكس أسس الوقاية والمكافحة للأمراض، ومتابعة البيانات ذات العلاقة بالأمراض الوبائية الأكثر انتشارا على المستوى الوطني أو متابعتها إقليميا وعالميا بالتعاون مع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب بيان للمركز، أضاف البلبيسي، أن الموقع يبرز البرامج والدراسات والأبحاث والتوعية الصحية وأخبار ونشاطات ينفذها، إضافة إلى توفير أهم الروابط الإلكترونية للجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

بدورها، أشارت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حمّاد، إلى أن تطوير الموقع جاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا لمعايير المواقع الإلكترونية الحكومية المتمثلة في إمكانية الوصول، وسهولة الاستخدام، والتصميم، إضافة إلى جودة المحتوى والأمان، ما يسهم في تحسين التواصل مع الجمهور وتعزيز الوعي الصحي.

ولفتت إلى أن النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني تمتاز بالتصميم الجذاب، والانسجام بين مختلف الروابط والأقسام التي يحويها، وفقا لمواصفات فنية عالية الجودة، وبطريقة تسهّل الوصول والتنقل بين محتوياته.

وبينت أن الموقع الجديد () يحتوي أيضا على نوافذ وروابط ووصلات عدة، وقائمة الصفحة الرئيسية على جميع المعلومات ذات الصلة بالمركز باللغتين العربية والإنجليزية من المديريات والوحدات والبرامج والدراسات والأبحاث والتقارير والإحصائيات ورسائل التوعية الصحية.

--(بترا)

وز/م ف/رق

01/02/2024 13:56:11