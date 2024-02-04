الأميرة سمية ترعى انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للاقتصاد الدائري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- قالت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، إن فريقا من الجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني يعكف حاليا على إعداد خارطة طريق تساعد الأردن في التحول نحو الاقتصاد الدائري في مسعى للمساهمة لتحقيق رؤية التحديث الإقتصادي تنفيذا للرؤية الملكية السامية.

جاء ذلك خلال رعاية سموها انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للاقتصاد الدائري تحت عنوان"الانتقال نحو الإقتصاد الدائري: فرصة الأردن للتوظيف والنمو"، والذي نظمته الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري -عمان، بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني ومشروع تعزيز الانشطة الخضراء في المنشآت الصناعية المنفذ من قبل وكالة التعاون الألماني (giz).

وأكدت سموها، خلال المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومختصون من داخل الأردن وخارجه، ويستمر يوما واحدا، أهمية التحول نحو الإقتصاد الدائري كتوجه استراتيجي يسهم في معالجة مشاكل الفقر والبطالة والتغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية.

وأشارت سموها إلى ضرورة تجاوز نظام الاقتصاد الخطي الذي يقترن فيه استنزاف الموارد الطبيعية مع زيادة إنتاج النفايات، والذي يشكل عبئاً على النظم البيئية والاجتماعية على حد سواء.

وبينت سموها أن التحول الدائري مهم لتحقيق النمو المستدام، وفرصة لتحقيق النمو الاقتصادي من دون الإضرار ببيئة الإنسان ونظامه الطبيعي، ويمكن من خلاله زيادة المنعة الاجتماعية والمناخية وبالتالي تحقيق حياة أكثر ازدهاراً واستدامة.

بدوره، قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، إن أهداف هذا المؤتمر تنسجم مع رؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتناغم مع الجهود المبذولة للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في الأردن.

وأضاف أن الأردن يتطلع إلى أن يكون نموذجاً للدول الأخرى في كيفية تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار من خلال التركيز على البيئة والموارد ضمن اتباع الممارسات المستدامة وعلى رأسها نموذج الاقتصاد الدائري.

من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، أن الفعالية المشتركة مع الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري في عمان، تأتي استكمالاً لجهود المنتدى التي بذلها خلال الفترة الماضية حول الاستدامة ورفع الوعي حول أهمية تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في شركات القطاع الخاص، وكسب التأييد حول أهمية الاقتصاد الدائري للأردن.

من جانبه، أشار المنسق الرئيسي للمؤتمر والمختص في الإقتصاد الدائري في الجمعية العلمية الملكية، المهندس عمر الصالح، إلى أهمية الاقتصاد الدائري في تحقيق النمو الاقتصادي وأنه يتجاوز مفهوم إدارة النفايات إلى اقتصاد مرن شامل يساعد في زيادة المنعة لسلاسل القيمة ويزيد من قدرة المجتمعات المحلية على تحمل الصدمات المناخية والاقتصادية وهو بذلك يختلف عن الاقتصاد الخطي الذي يعتمد على استنزاف الموارد الطبيعية.

وعرضت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الدائري في امستردام، إيفون بوجوه، لعديد من قصص النجاح العالمية في الاقتصاد الدائري والفرص التي يمكن للأردن اغتنامها بتطبيق مبادئه، والتحول نحو الاقتصاد الدائري في الغذاء.

وتخلل المؤتمر حلقة نقاشية شارك فيها متحدثون بارزون لمناقشة الأثر الايجابي المتوقع للاقتصاد الدائري في قطاعات واسعة كالمياه والطاقة والغذاء.

وشارك في الحلقة النقاشية رئيس كرسي الحسن لأبحاث الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية، البروفيسور إيان ستيوارت، الذي أشار إلى دور الاقتصاد الدائري في التخفيف من الانبعاثات الكربونية.

كما شارك في الحلقة، مدير مركز المياه البيئة و التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية، الدكتور المؤيد السيد، وتحدث عن آليات تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع المياه.

بدوره، اختتم الوزير الأسبق الدكتور طارق حموري النقاش بالتأكيد على الأثر الاقتصادي الإيجابي الناتج عن تبني وتفعيل الاقتصاد الدائري.

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسات تفاعلية ناقشت الأدوات التمكينية والتحديات التي تواجه التحول الدائري في الأردن.

--(بترا)

ع ط/رق

01/02/2024 13:47:56