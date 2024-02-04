الاقتصاد الرقمي تفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- فازت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بجائزة الحكومات الاجتماعية عن فئة أفضل منصة (تواصل اجتماعي)، وأفضل تطبيق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سند"، وفق ما أعلن نتائجه معهد الحكومات الاجتماعية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن تقديره لهذا الفوز الذي يؤكد مدى التزام الوزارة وكوادرها بتطوير بيئة أعمالها ومنظومة خدماتها للمواطنين والقطاعين العام والخاص.
وأكد الهناندة أن هذه الجائزة تعكس التطور التكنولوجي الملحوظ بأداء منظومة الاتصال والتواصل، وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية، لتحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال خططها وأهدافها الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي للمملكة.
وحصدت مصر، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، والمغرب، جوائز في فئات متنوعة تركز على تقدير الجهات الحكومية المتميزة في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن جوائز الحكومات الاجتماعية تُعد مؤشرًا رئيسيًا للابتكار والتميز في مجال الحلول الرقمية الحكومية، حيث يشارك المتنافسون في 4 فئات رئيسية هي: المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال.
وتمنح جوائز خاصة ترتبط بتأثير المؤسسات على المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي.
--(بترا)
غ ح/م ف/اح
01/02/2024 13:41:02
MENAFN04022024000117011021ID1107807444
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