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الاقتصاد الرقمي تفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية

2/4/2024 7:12:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- فازت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بجائزة الحكومات الاجتماعية عن فئة أفضل منصة (تواصل اجتماعي)، وأفضل تطبيق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سند"، وفق ما أعلن نتائجه معهد الحكومات الاجتماعية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن تقديره لهذا الفوز الذي يؤكد مدى التزام الوزارة وكوادرها بتطوير بيئة أعمالها ومنظومة خدماتها للمواطنين والقطاعين العام والخاص.
وأكد الهناندة أن هذه الجائزة تعكس التطور التكنولوجي الملحوظ بأداء منظومة الاتصال والتواصل، وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية، لتحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال خططها وأهدافها الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي للمملكة.
وحصدت مصر، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، والمغرب، جوائز في فئات متنوعة تركز على تقدير الجهات الحكومية المتميزة في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن جوائز الحكومات الاجتماعية تُعد مؤشرًا رئيسيًا للابتكار والتميز في مجال الحلول الرقمية الحكومية، حيث يشارك المتنافسون في 4 فئات رئيسية هي: المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال.
وتمنح جوائز خاصة ترتبط بتأثير المؤسسات على المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي.
--(بترا)
غ ح/م ف/اح
01/02/2024 13:41:02

MENAFN04022024000117011021ID1107807444

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