مستشفى الجامعة يعدل دوام طوارئ الأسنان وطب الأسرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أعلن مستشفى الجامعة الأردنية تفعيل عيادة طوارئ الأسنان، الكائنة في دائرة الطوارئ الرئيسية، طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسميّة وعلى مدار الساعة، وكذلك عيادات طب الأُسرة (للكبار) أيام السبت من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساءً، اعتبارًا من اليوم.

ووفقا لبيان الجامعة اليوم الخميس، قال مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها المستشفى تجسيداً لرؤيته ورسالته المتمثلتين بتقديم الخدمة المثلى للمرضى، وبهدف استقبال عدد أكبر من المرضى في ظل التزايد الملحوظ في عدد المراجعين.

من جانبه، قال مدير دائرة طب الأسنان الدكتور زيد البيطار، إن العيادة تُعتبر رديفا لعيادات طب الأسنان المتخصصة، مشيرا الى أنها ستستقبل ضمن خطة التفعيل الجديدة الحالات الطارئة وحالات علاج الحشوات السنيّة، مؤكداً التزام الكوادر العاملة في العيادة بتقديم أفضل خدمة طبية لمرتاديها.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

01/02/2024 13:35:44