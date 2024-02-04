الغذاء والدواء تحذر من استخدام مكمل غذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من استخدام المكمل الغذائي (KINGDOM ROYAL HONEY GOLD VIP)، الذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة، وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان (TADALFIL) التي يتطلب استخدامها تحت إشراف طبي.

ودعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، مستخدمي هذا المكمل إلى التوقف المباشر عن استخدامه، محذرة المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه والتحفظ على الكميات المتوفرة لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.

يشار إلى أن كوادر المؤسسة ضبطت عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

01/02/2024 13:10:22