عموته يؤكد جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للقاء طاجكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة الأول من شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا لملاقاة منتخب طاجكستان يوم غد الجمعة في مباراة دور الثمانية، ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وأشار المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدوحة اليوم الخميس، إلى أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب يمتاز بالسرعة والقوة، مبينا أن منتخب طاجكستان جيد وأن وصوله لهذه المرحلة يعني بأنه منتخب غير سهل.

وأوضح المدرب "أن هدفنا يتمثل في تخطي حاجز دور الثمانية للمرة الأولى في مسيرة الكرة الأردنية"، مؤكدا أن المطلوب من المنتخب التركيز، والثقة بقدرة لاعبيه على تحقيق الانجاز. وأعتبر أن الدعم المعنوي الذي يقدمه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم للاعبين ساهم في تقديم عروض متميزة في المباريات.

وقال إن تواجد سموه في تدريبات المنتخب بشكل يومي أمر مميز ويمنح اللاعبين الثقة ما يساهم في تحقيق الانجازات.

وأوضح عموتة أن اللاعب نور الدين الروابدة الذي احتجب عن المباراتين الأخيرتين عاد للمشاركة في التدريبات وأبدى حماسه للمشاركة والمساهمة في تحقيق إنجاز مع المنتخب، متمنيا أن يكون حاضرا في لقاء الغد في ظل غياب اللاعب نزار الرشدان بسبب الإيقاف.

بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن المباراة صعبة أمام منتخب طاجكستان المنظم تكتيكيا ويلعب بطريقة جماعية مميزة، إضافة إلى امتلاكهم الشراسة في اللعب.

واعتبر أن الجمهور الأردني يلعب دورا كبيرا في تحفيز المنتخب، معولا في طموحه ببلوغ المربع الذهبي على دعم جماهير المنتخب الوطني وعلى التركيز الذهني من قبل اللاعبين.

ولفت إلى أن تواجد سمو الأمير علي مع المنتخب، يمنح اللاعبين دافعا معنويا من أجل تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا أن بقاء المنتخب الوطني ونظيره القطري ممثلين عن العرب في كأس آسيا، أمر يضع حملا أكبر على عاتق اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الأردنية والعربية.

--(بترا)

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01/02/2024 12:56:47