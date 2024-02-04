عموته يؤكد جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للقاء طاجكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة الأول من شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا لملاقاة منتخب طاجكستان يوم غد الجمعة في مباراة دور الثمانية، ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وأشار المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدوحة اليوم الخميس، إلى أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب يمتاز بالسرعة والقوة، مبينا أن منتخب طاجكستان جيد وأن وصوله لهذه المرحلة يعني بأنه منتخب غير سهل.
وأوضح المدرب "أن هدفنا يتمثل في تخطي حاجز دور الثمانية للمرة الأولى في مسيرة الكرة الأردنية"، مؤكدا أن المطلوب من المنتخب التركيز، والثقة بقدرة لاعبيه على تحقيق الانجاز. وأعتبر أن الدعم المعنوي الذي يقدمه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم للاعبين ساهم في تقديم عروض متميزة في المباريات.
وقال إن تواجد سموه في تدريبات المنتخب بشكل يومي أمر مميز ويمنح اللاعبين الثقة ما يساهم في تحقيق الانجازات.
وأوضح عموتة أن اللاعب نور الدين الروابدة الذي احتجب عن المباراتين الأخيرتين عاد للمشاركة في التدريبات وأبدى حماسه للمشاركة والمساهمة في تحقيق إنجاز مع المنتخب، متمنيا أن يكون حاضرا في لقاء الغد في ظل غياب اللاعب نزار الرشدان بسبب الإيقاف.
بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن المباراة صعبة أمام منتخب طاجكستان المنظم تكتيكيا ويلعب بطريقة جماعية مميزة، إضافة إلى امتلاكهم الشراسة في اللعب.
واعتبر أن الجمهور الأردني يلعب دورا كبيرا في تحفيز المنتخب، معولا في طموحه ببلوغ المربع الذهبي على دعم جماهير المنتخب الوطني وعلى التركيز الذهني من قبل اللاعبين.
ولفت إلى أن تواجد سمو الأمير علي مع المنتخب، يمنح اللاعبين دافعا معنويا من أجل تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا أن بقاء المنتخب الوطني ونظيره القطري ممثلين عن العرب في كأس آسيا، أمر يضع حملا أكبر على عاتق اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الأردنية والعربية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ
01/02/2024 12:56:47
MENAFN04022024000117011021ID1107807441
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