إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من شباط (بترا)- أصيب فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الحتلال، والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن فلسطينيين أُصيبا بالرصاص الحي، وعدد آخر بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السامة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وأوضحت الجمعية أن أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في أسفل الظهر، والآخر في القدم، ونُقلا للعلاج في مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وكانت قوات جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس، واعتقلت فلسطينيين اثنين؛ وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الفلسطينيين.

--(بترا)

م ف/أ م/رق

01/02/2024 12:44:52