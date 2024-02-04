إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من شباط (بترا)- أصيب فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الحتلال، والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن فلسطينيين أُصيبا بالرصاص الحي، وعدد آخر بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السامة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس.
وأوضحت الجمعية أن أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في أسفل الظهر، والآخر في القدم، ونُقلا للعلاج في مستشفى طوباس التركي الحكومي.
وكانت قوات جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس، واعتقلت فلسطينيين اثنين؛ وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الفلسطينيين.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
01/02/2024 12:44:52
MENAFN04022024000117011021ID1107807440
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