ورشة علمية في الزرقاء تعاين تطوير المسارات السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من شباط (بترا) عمر ضمرة- نظمت الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، ورشة علمية في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، بعنوان "التطوير السياحي لمسارات الطرق القديمة – طريق الإيلاف القرشي أنموذجاً".

وشارك في الورشة اتحاد المؤرخين في التراث ومنتدى ياجوز، ومنتدى الهاشمية، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وشبكة نايا المجتمعية، وعدد من الهيئات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء.

وأكد الوزير الأسبق طه الهباهبه، أهمية توثيق طريق الإيلاف القرشي في جميع المحافظات التي يعبرها في المملكة، لافتاً إلى ضرورة الإفادة من اقتصاديات السياحة الثقافية والبحث في تنمية اقتصاديات السياحة الثقافية.

وتحدث مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، عن أهمية التشاركية والرؤى المستقبلية لتطوير النشاطات الثقافية في محافظة الزرقاء، مشيداً بالتعاون مع الجامعات والهيئات الثقافية والجهود المبذولة لتطوير السياحة الثقافية، باعتبارها من المحفزات لزيارة المحافظة.

من جانبه، أشار أستاذ علم الآثار والتراث في الجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب، إلى أشكال جديدة من السياحة في الأردن، خاصة مسار طريق الإيلاف القرشي الممتد من جنوب المملكة إلى شمالها عبر مسارات البادية الأردنية والمرتفعات والأغوار، مبيناً أنه يمثل مستقبلاً زاهراً للمناطق التي يعبر من خلالها بعد اكتشاف العديد من المحطات والأسواق المرتبطة بالمسار.

ولفت إلى أنواع السياحة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً وهي: سياحة مثلث الصيد، وسياحة الأبنية الغامضة، وسياحة المسارات التاريخية الدولية مثل، طريق الحرير والبخور، والحج الإسلامي والحج المسيحي وغيرها الكثير من أنواع السياحة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر لتسليط الضوء على الأنواع الجديدة من السياحة، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء.

وأكد مدير شبكة" نايا المجتمعية" رأفت بدران، أهمية قطاع السياحة في المملكة، والاهتمام المتزايد بعقد الدورات التدريبية بهذا الخصوص، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الكفاءات ورفدها بالعلم والمعرفه لتقوم بدورها في المجتمع بشكل فاعل.

وبين رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة، ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي وحمايته وتطويره واستدامته للأجيال القادمة باعتباره من المصادر السياحية.

وأشاد المدرب الدكتور محمد نافع، من مركز أوتوا للتدريب، بالجلسة التدريبية التي عقدت على هامش الورشة لطلبة الجامعتين الهاشمية والأردنية، وإكسابهم مهارات عديدة ومتخصصة في مجال الاتصال السياحي، مشيراً إلى أهمية النظرة المستقبلية لتدريب المزيد من الطلبة وأبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء ورفد السوق المحلي بالكفاءات المتميزة.

--(بترا)

ع ض/أ م/رق

01/02/2024 12:38:42

