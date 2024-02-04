مستوطنون متطرفون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق البيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الاول من شباط (بترا) - أقام مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي قرية برقة شرق البيرة، صائل كنعان في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين أقاموا اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية شرق مدينة البيرة، لافتا إلى أن البؤرة "تقع إلى الغرب من القرية وتهدف للسيطرة على أراض واسعة وربطها بمستوطنات مقامة منذ عدة سنوات في الموقع".
وأفاد كنعان بأن الأراضي "ملك خاص للأهالي ويملكون أوراقا رسمية فيها"، مبينا ان المستوطنين وبدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي يسيطرون على نحو ألف دونم من أراضي القرية.
وتوجد خمس بؤر استيطانية مقامة على أراضي برقة وتفصلها عن مدينة البيرة.
وعلى صعيد متصل ، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 41 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، ولاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/اص/ب ط
01/02/2024 12:30:43
MENAFN04022024000117011021ID1107807438
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