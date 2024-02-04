مستوطنون متطرفون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق البيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الاول من شباط (بترا) - أقام مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي قرية برقة شرق البيرة، صائل كنعان في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين أقاموا اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية شرق مدينة البيرة، لافتا إلى أن البؤرة "تقع إلى الغرب من القرية وتهدف للسيطرة على أراض واسعة وربطها بمستوطنات مقامة منذ عدة سنوات في الموقع".

وأفاد كنعان بأن الأراضي "ملك خاص للأهالي ويملكون أوراقا رسمية فيها"، مبينا ان المستوطنين وبدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي يسيطرون على نحو ألف دونم من أراضي القرية.

وتوجد خمس بؤر استيطانية مقامة على أراضي برقة وتفصلها عن مدينة البيرة.

وعلى صعيد متصل ، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 41 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، ولاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/اص/ب ط

01/02/2024 12:30:43