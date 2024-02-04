لاعب المنتخب الوطني يزن العرب يتعاقد مع معيذر القطري

الدوحة الأول من شباط (بترا) - تعاقد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب مع فريق معيذر القطري للاحتراف في صفوفه خلال الفترة المقبلة. وكشف مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، في الدوحة ان العرب وقع على كشوفات النادي القطري امس قبل نفاذ الوقت. -- (بترا) خ خ/اص/ب ط 01/02/2024 12:24:38

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