واشنطن: الضربات الأميركية في العراق وسوريا استمرت نحو 30 دقيقة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 3 شباط (بترا)-قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة إن الضربات التي شنتها أميركا ضد أهداف في سوريا والعراق استمرت نحو 30 دقيقة، ولا تزال وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تقيم الأضرار الناجمة من الضربات التي أصابت عشرات الأهداف في سبعة مواقع منفصلة.

وأضاف كيربي إن المقاتلات الأميركية المشاركة في هذه العملية التي استهدفت في المجموع 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، قد أطلقت "أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة، وغادرت المقاتلات المناطق المستهدفة".

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف تشرين الأول الماضي.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية قبل تنفيذ ضربات انتقامية ضد أهداف في سوريا والعراق.

وقال كيربي "لقد أبلغنا الحكومة العراقية" بذلك مسبقا.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

03/02/2024 06:47:21

