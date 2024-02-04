بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 3 شباط (بترا)-قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيدفع قدما بمقترح للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل تعليق الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت واشنطن تايمز عن الوزارة بيانا جاء فيه، إأن بلينكن سيزور في جولته الشرق الأوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عمّا تبقى من الأسرى، وهدنة إنسانية مؤقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية لمدنيين في غزة".

والأحد التقى مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون في باريس للتباحث في المقترح الذي يهدف للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى.

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق أن حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

03/02/2024 06:38:45

