المنتخب الوطني يلتقي كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

المنتخب الوطني يلتقي كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/4/2024 7:12:43 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 2 شباط (بترا)- بات المنتخب الوطني لكرة القدم على موعد مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة نصف نهاىي كأس آسيا التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.
واتضحت هوية منافس منتخبنا في نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوز منتخب كوريا على أستراليا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم.
وكان المنتخب الوطني حقق إنجازا تاريخيا اليوم بتاهله إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد الفوز على طاجكستان 1-0.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
02/02/2024 21:16:21
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