المنتخب الوطني يلتقي كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 شباط (بترا)- بات المنتخب الوطني لكرة القدم على موعد مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة نصف نهاىي كأس آسيا التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

واتضحت هوية منافس منتخبنا في نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوز منتخب كوريا على أستراليا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم.

وكان المنتخب الوطني حقق إنجازا تاريخيا اليوم بتاهله إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد الفوز على طاجكستان 1-0.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

02/02/2024 21:16:21