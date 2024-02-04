بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 شباط (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطر فيضان بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي، قائلة "إننا بعد أسابيع من المناشدات نرفع درجة الخطورة لأعلى مستوى حول فيضان البركة وغرق مئات المنازل حيث بدأت البركة الممتلئة بالفيضان فعلا".

وأضافت البلدية في بيان صدر، اليوم الجمعة، يأتي ذلك بالإضافة لتدمير الاحتلال لمعظم المحولات ومولدات الكهرباء وخزان الوقود و الكوابل الكهربائية وتدمير الخط الرئيس الناقل، مما يجعل تخفيض منسوب المياه مستحيلا ويعرض حياة المواطنين لمخاطرة عالية جدا.

وطالبت بالتدخل العاجل فورا لتوفير الوقود والمواد والمعدات اللازمة الخاصة لصيانة الخطوط حيث أننا نحتاج لما يزيد عن 200 متر من المواسير ذات المواصفات الخاصة والتي لا توجد في السوق المحلي.

واشارت بلدية غزة انها غير قادرة على تخفيض منسوب المياه وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها وكل المنظمات الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ المواطنين الذي أرهقتهم الحرب ولا يستطيعون تحمل أي مخاطر أخرى.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

02/02/2024 20:37:34