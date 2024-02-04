بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 2 شباط (بترا)- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.

ونقلت هيئة "بي بي سي" عن لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

كما نقلت الهيئة أيضا عن وزارة التعاون التنموي البلجيكية أنها ليست على علم بوقوع أية خسائر في صفوف المدنيين، وأن المبنى الذي تتقاسمه مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، كان ينبغي أن يكون خالياً من الموظفين وقت حدوث القصف.

وأضاف متحدث باسم الوزارة البلجيكية أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.

يشار إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول التي دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة، وانتقدت كيفية تعامل إسرائيل خلال حربها على غزة.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

02/02/2024 20:36:19