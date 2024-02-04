بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 شباط (بترا)- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".
كما نقلت الهيئة أيضا عن وزارة التعاون التنموي البلجيكية أنها ليست على علم بوقوع أية خسائر في صفوف المدنيين، وأن المبنى الذي تتقاسمه مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، كان ينبغي أن يكون خالياً من الموظفين وقت حدوث القصف.
وأضاف متحدث باسم الوزارة البلجيكية أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.
يشار إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول التي دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة، وانتقدت كيفية تعامل إسرائيل خلال حربها على غزة.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
02/02/2024 20:36:19
MENAFN04022024000117011021ID1107807421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.