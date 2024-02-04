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استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

2/4/2024 7:12:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية هداية حمد، استُشهدت برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة
وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق الاحتلال النار على أحد مقرات الهلال في خان يونس
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.
وحذرت من دخول مرضى الكلى مرحلة الخطر؛ بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
02/02/2024 20:34:50

MENAFN04022024000117011021ID1107807420

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