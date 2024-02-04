استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 شباط (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية هداية حمد، استُشهدت برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة
وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق الاحتلال النار على أحد مقرات الهلال في خان يونس
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.
وحذرت من دخول مرضى الكلى مرحلة الخطر؛ بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
02/02/2024 20:34:50
MENAFN04022024000117011021ID1107807420
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