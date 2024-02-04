مدرب المنتخب الوطني: حضور ولي العهد لمباراة طاجكستان منحنا دافعا قويا للفوز

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 شباط (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للمباراة أمام طاجكستان، اليوم، منح اللاعبين دافعا قويا لتحقيق الفوز.

وأكد عموتة جدارة المنتخب في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجكستان في دور الثمانية من البطولة.

وأشار عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إلى أن المنتخب لم يكن مرشحا للوصول إلى هذا الدور قبل انطلاقة البطولة، إلا أنه استطاع من خلال الحضور الجماعي والفردي والتكاتف بين عناصر الفريق، بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.

وأضاف: "سنحضر الفريق بطريقة جيدة للقاء المقبل، من خلال الاعتماد على الأسلوب الجماعي، والحاجة أيضا للمهارة الفردية عند عدة لاعبين، وأتوقع أن يحقق كل لاعب إضافة حال مشاركته بالمباراة المهمة المقبلة".

وزاد: "تخطينا المنتخب الطاجكي في مواجهة صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن السر في الفوز جاء بعد طلبي للاعبين باحترام المنافس، والتركيز في كل مباراة على حدة، وعدم المبالغة في الاحتفال بالهدف لكي نبقى منضبطين داخل الملعب".

وأكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن الفوز تاريخي والوصول لهذا الدور، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يأتِ من فراغ، وأن اللاعبين اجتهدوا وأنصتوا لكلام وتعليمات المدرب، وحققوا الفوز في النهاية.

وثمّن "دور الجماهير الأردنية الداعمة لنا منذ بداية البطولة، الطموح تزداد من دور لآخر، لكن الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة، ونتمنى حضورهم القوي في الدور المقبل".

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

02/02/2024 20:00:08