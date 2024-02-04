رئيس مجلس النواب يهنئ بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- عبر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن فخره واعتزازه بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مهنئاً بفوزهم اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني الراعي الأول للرياضة الأردنية، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الذي حرص على التواجد لحضور مباراة المنتخب، مما رفع من أزر النشامى، مثلما قدم التهنئة لأبناء الشعب الأردني.

وقال الصفدي، في تصريح صحفي، اليوم، "إن منتخب النشامى يرفع الرأس وقد حقق نصراً تاريخياً بوصوله لنصف نهائي كأس آسيا، وقد أدخلوا الفرحة إلى قلوب الأردنيين بعد أن قدموا أداءً مبهراً ومميزاً".

-(بترا)

م خ/م د/ح أ

02/02/2024 20:07:39