الفايز يبارك بفوز منتخب النشامى على منتخب طاجيكستان لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 شباط (بترا) - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة فوز منتخب "النشامى" المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، في الدوحة في إطار بطولة آسيا لكرة القدم.

هذا الفوز الذي أكد فيه النشامى أنهم قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق البطولة.

وقال الفايز، "لقد أدخل منتخب النشامى الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطر النشامى في مشوار المنافسة على البطولة، معاني التضحية من أجل الوطن، لتبقى راية الوطن خفاقة شامخه".

وأضاف، "مبارك هذا الفوز الكبير يا منتخب النشامى فقد أثبتم أنكم نشامى تحملون حب الوطن في قلوبكم، فشكرا لكم على هذا الفوز الذي أسعدنا جميعًا، وشكرًا لسمو ولي العهد الذي أصرر أن يكون إلى جانب منتخبنا الوطني ومشجعيه لمده بالعزم والمعنويات العالية، وشكرا لرئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ولإدارة الاتحاد، ومدرب المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري للمنتخب على الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بكرة القدم الأردنية".

ومضى قائلا: إننا نبارك هذا الفوز التاريخي، وهذا الفوز الكبير فخر لنا جميعا، ونتمنى لمنتخب النشامى مواصلة المشوار بقوة وهمة عالية لتحقيق البطولة".

--(بترا)

م ش/م د/ح أ

02/02/2024 20:03:35