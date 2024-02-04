الفايز يبارك بفوز منتخب النشامى على منتخب طاجيكستان لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 شباط (بترا) - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة فوز منتخب "النشامى" المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، في الدوحة في إطار بطولة آسيا لكرة القدم.
هذا الفوز الذي أكد فيه النشامى أنهم قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق البطولة.
وقال الفايز، "لقد أدخل منتخب النشامى الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطر النشامى في مشوار المنافسة على البطولة، معاني التضحية من أجل الوطن، لتبقى راية الوطن خفاقة شامخه".
وأضاف، "مبارك هذا الفوز الكبير يا منتخب النشامى فقد أثبتم أنكم نشامى تحملون حب الوطن في قلوبكم، فشكرا لكم على هذا الفوز الذي أسعدنا جميعًا، وشكرًا لسمو ولي العهد الذي أصرر أن يكون إلى جانب منتخبنا الوطني ومشجعيه لمده بالعزم والمعنويات العالية، وشكرا لرئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ولإدارة الاتحاد، ومدرب المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري للمنتخب على الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بكرة القدم الأردنية".
ومضى قائلا: إننا نبارك هذا الفوز التاريخي، وهذا الفوز الكبير فخر لنا جميعا، ونتمنى لمنتخب النشامى مواصلة المشوار بقوة وهمة عالية لتحقيق البطولة".
--(بترا)
م ش/م د/ح أ
02/02/2024 20:03:35
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