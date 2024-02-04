Sunday, 04 February 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز يبارك بفوز منتخب النشامى على منتخب طاجيكستان لكرة القدم

2/4/2024 7:12:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 2 شباط (بترا) - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة فوز منتخب "النشامى" المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، في الدوحة في إطار بطولة آسيا لكرة القدم.
هذا الفوز الذي أكد فيه النشامى أنهم قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق البطولة.
وقال الفايز، "لقد أدخل منتخب النشامى الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطر النشامى في مشوار المنافسة على البطولة، معاني التضحية من أجل الوطن، لتبقى راية الوطن خفاقة شامخه".
وأضاف، "مبارك هذا الفوز الكبير يا منتخب النشامى فقد أثبتم أنكم نشامى تحملون حب الوطن في قلوبكم، فشكرا لكم على هذا الفوز الذي أسعدنا جميعًا، وشكرًا لسمو ولي العهد الذي أصرر أن يكون إلى جانب منتخبنا الوطني ومشجعيه لمده بالعزم والمعنويات العالية، وشكرا لرئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ولإدارة الاتحاد، ومدرب المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري للمنتخب على الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بكرة القدم الأردنية".
ومضى قائلا: إننا نبارك هذا الفوز التاريخي، وهذا الفوز الكبير فخر لنا جميعا، ونتمنى لمنتخب النشامى مواصلة المشوار بقوة وهمة عالية لتحقيق البطولة".
--(بترا)
م ش/م د/ح أ
02/02/2024 20:03:35

MENAFN04022024000117011021ID1107807417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث