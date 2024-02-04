الخصاونة يهنىء نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهلهم لنصف النهائي الآسيوي

الخصاونة يهنىء نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهلهم لنصف النهائي الآسيوي
التاريخ
2/4/2024 7:12:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم، بتأهلهم إلى نصف نهائي بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، بعد فوز منتخبنا اليوم على منتخب طاجكستان.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة على موقع (إكس) "هذا يومٌ خالد في ذاكرة الكرة الأردنيَّة، سطَّره منتخب النَّشامى بوصوله إلى نصف النِّهائي الآسيوي، بأداء رجولي ملؤه الإرادة والعزيمة".
وختم الخصاونة: ألف مبروك لنا جميعاً، وأسعدتم الأردن بكلِّ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيَّماته.
--(بترا)
ع ق/م د/ح أ
02/02/2024 19:55:38
MENAFN04022024000117011021ID1107807416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.