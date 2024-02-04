رقم عالمي جديد للاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال خطاب

عمان 2 شباط (بترا)- سجل لاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال عبد الكريم خطاب اليوم الجمعة، رقما عالميا جديدا لوزن 97 كغم، برفعه 260 كغم، ليتوج بالميدالية الذهبية في النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في الشارقة. كما حقق المنتخب البارالمبي الأردني لكرة الهدف، في البطولة ذاتها،الميدالية الفضية بعد خسارته من العراق بنتيجة 7 – 11. --(بترا) س ح/م د/ح أ 02/02/2024 19:29:21

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