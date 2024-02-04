رقم عالمي جديد للاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال خطاب

رقم عالمي جديد للاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال خطاب
التاريخ
2/4/2024 7:12:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- سجل لاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال عبد الكريم خطاب اليوم الجمعة، رقما عالميا جديدا لوزن 97 كغم، برفعه 260 كغم، ليتوج بالميدالية الذهبية في النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في الشارقة.
كما حقق المنتخب البارالمبي الأردني لكرة الهدف، في البطولة ذاتها،الميدالية الفضية بعد خسارته من العراق بنتيجة 7 – 11.
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
02/02/2024 19:29:21
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