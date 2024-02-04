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متحف الدبابات يطلق تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

2/4/2024 7:12:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا) - أطلق متحف الدبابات الملكي، اليوم الجمعة، فعاليات جديدة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاح المتحف وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشتملت هذه الفعاليات إطلاق تجربة جديدة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تتيح للزوار تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة الى تجربة خوض اشتباك بين الدبابات باستخدام التصوير 360 درجة.
كما قدم المركز نظاماً افتراضياً جديداً للمتحف يتيح الفرصة للمستخدم تجربة الرماية على البندقية الرشاشة M4 ذات الصناعة الأردنية إضافةً إلى تجارب الواقع الافتراضي.
وقدم المتحف لزواره مجموعة من النشاطات التفاعلية الموجهة للعائلات والهادفة لإشراك أفراد العائلة مع القصص التي يرويها المتحف في قاعاته تضمنت لعبة اللغز وتتمحور حول ايجاد مجموعة من الأدلة من خلال أسئلة تقود إلى الحصول على الجائزة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل لعبة عالم الدبابات وربطها بالدبابات الفعلية المعروضة في القاعات ومجموعة متنوعة من نشاطات الأطفال الترفيهية والتثقيفية.
ويضم المتحف الذي افتتح بإرادة ملكية سامية عام 2018، 15 قاعة تعرض 153 دبابة وآلية مدرعة بتسلسل زمني يروي من خلالها المتحف قصص المعارك التي خاضتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأحداث العسكرية التي مرت على العالم وتأثر وأثر بها الأردن، ويستقبل زواره يومياً عدا الثلاثاء.
يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تأسست بإرادة ملكية سامية في عام 1999 لتوفير خدمات بحث وتطوير علمية وتقنية ذات كفاءة عالية وأسعار منافسة في الصناعات الدفاعية والأمنية وليكون حاضنة لصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
02/02/2024 19:21:11

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