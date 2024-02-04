أمين عام الأشغال يتفقد عمل الفرق الميدانية في جرش وعجلون

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عجلون وجرش 2 شباط (بترا)-تفقد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات اليوم عددًا من المواقع في محافظتي عجلون وجرش واطمأن على جاهزية الفرق الميدانية العاملة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية.

وتفقد قطيشات مناطق سوف وعين جنا والقاعدة ومثلث عبين عبلين واشتفينا، وهي المناطق التي شهدت أعلى كميات هطول مطري كما شهدت تساقط الثلوج فجر اليوم الجمعة.

واستمع قطيشات إلى عرض حول الإجراءات المتخذة من قبل الفرق الميدانية وجهودها في خدمة المواطنين وضمان انسيابية السير، واطمأن على أداء الفرق التي واصلت الليل بالنهار لمعالجة آثار الظروف الجوية والاستجابة لملاحظات المواطنين وبلاغاتهم.

ودعا قطيشات المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن الشكاوى أو الملاحظات من خلال أرقام غرف العمليات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا جاهزية الوزارة لأداء الأعمال المطلوبة على مدار الساعة. وثمّن الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة.

يذكر أن وزارة الأشغال استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حيث قامت الوزارة بتحديد جميع مواقع العبارات على نظام (GIS) الخاص بغرفة الطوارئ والذي يبين حالتها من خلال تغير لونها على النظام، وذلك حسب المعلومات الواردة من الموقع.

كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، حيث تم تزويد مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.

وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقًا ميدانيًّا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية. كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأية آليات أو معدات وكوادر، إذا لزم الأمر.

--(بترا)

ع.ف/م د/ح أ

02/02/2024 19:14:21