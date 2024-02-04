الصحة العالمية: مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)-كشفت منظمة الصحة العالمية، أن 100 ألف شخص في قطاع غزة، إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أو ما زالوا تحت الأنقاض.

وأفادت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، بأن وصول المرضى والمصابين والشركاء الصحيين، لإعادة إمداد المستشفيات لا يزال أمرًا صعبًا للغاية، مشيرة إلى أن الافتقار إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية في غزة، يعيق تنفيذ العمليات الإنسانية؛ مما قدّ يؤدي إلى تفكيك النظام الصحي وانهياره بالكامل.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور بيبركورن، ورئيس بعثة المنظمة في غزة الدكتور أحمد ظاهر، إن عدد الوفيات المسجلة في غزة بلغ أكثر من 27 ألف حالة، 60 بالمئة منهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن 13 مستشفى فقط يعمل في القطاع بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى، ولا تزال الإحالات الطبية للمرضى والمصابين بإصابات خطيرة إلى خارج غزة غير كافية.

وأضاف أن الأمراض بانتشار وتسارع، حيث يوجد أكثر من 245 ألف حالة التهاب رئوي، و161 ألف حالة إسهال حاد، و70 ألف حالة جرب، و44 ألف حالة طفح جلدي، وأكثر من 6 آلاف حالة جدري مائي.

وأعربت المنظمة عن القلق، إزاء انتشار سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، وأن لا أحد في غزة في مأمن من المجاعة، وفقاً للتصنيف الدولي للأمن الغذائي.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات داخل غزة، واستئناف دخول السلع الأساسية من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن السكان حالياً يتوجهون نحو رفح، مع تصاعد الهجمات في خان يونس، وأن الناس ينزحون في حالة جوع وضعف.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

02/02/2024 17:54:19