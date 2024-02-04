منتخب النشامى يدخل قائمة كبار آسيا وسط إشادة واسعة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 شباط (بترا)- تناثرت عبارات الإشادة والإطراء بما يقدمه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد أن دخل "النشامى" قائمة كبار القارة بتأهله التاريخي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وخصصت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات واسعة للحديث عن المنتخب الوطني، وإنجازاته في البطولة الآسيوية، وسط إشادات بمستوى اللاعبين، خاصة في مباراة طاجكستان التي تابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأمر الذي أسهم بتحفيز اللاعبين، ودفعهم نحو تحقيق الفوز وبالتالي تحقيق إنجاز تاريخي، بانتظار مزيد من التقدم والنجاح بالمنافسة على لقب البطولة.

وعمت الفرحة بعثة المنتخب الوطني عقب انتهاء مباراة طاجكستان، إذ احتفل اللاعبون والمدربون بهذا الانجاز قبل التشديد على ضرورة التفرغ للتحضير لمباراة الدور نصف النهائي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل ويلتقي فيها منتخبنا مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا.

وأكد المشجع محمد بني نصر الذي تابع المنتخب من مدرجات ملاعب الدوحة أن المنتخب الوطني أفرح الأردنيين بهذه النتائج اللافتة، مؤكدًا أن طموح الشارع الرياضي الأردني يتمثل الآن في المنافسة على لقب البطولة الآسيوية.

وبين المشجع حسين عارف أن منتخب النشامى، أسعد الأردنيين الذين باتوا يتطلعون لتحقيق اللقب، بعد أن ارتفع سقف الطموحات.

وعدّ المدرب الأردني في قطر ناصر حسان، أن المنتخب الوطني أسعد الجميع وبات ممثلا للعرب أيضا في المنافسة على اللقب، متمنيا الوصول للنهائي في طريق البحث عن اللقب.

وتشهد المناطق السياحية والتجمعات في قطر، تجمعات للجماهير الأردنية احتفالا بما يحققه المنتخب الوطني الذي وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا، لأول مرة، في تاريخه بانتظار البحث عن النهائي.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لعب في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا حيث فاز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين 0-1 ليتأهل المنتخب إلى دور الستة عشر ويفوز على العراق 3-2 ومن ثم على منتخب طاجكستان في دور الثمانية 1-0 بانتظار مباراة نصف النهائي.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

02/02/2024 17:29:06