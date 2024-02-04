Sunday, 04 February 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حضور أردني في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة

2/4/2024 7:12:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- اختار الاتحاد العربي للكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام الأردني وليد النجار، ليكون ضمن لجنة الاحتكام المشرفة على بطولة الكرة الطائرة في الدورة العربية لأندية السيدات التي تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة الشارقة الإماراتية، وتستمر حتى 12 من شباط الحالي.
ويرافق النجار الحكم الدولي عمر عاشور فريق دي لاسال في هذه البطولة، وسيقوم بإدارة العديد من المباريات.
كما يرافق الحكم الدولي أحمد القطارنة فريق شباب الحسين المشارك في بطولة غرب آسيا الثانية للأندية، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيتولى إدارة العديد من المباريات.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
02/02/2024 17:21:51

MENAFN04022024000117011021ID1107807408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث