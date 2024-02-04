حضور أردني في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- اختار الاتحاد العربي للكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام الأردني وليد النجار، ليكون ضمن لجنة الاحتكام المشرفة على بطولة الكرة الطائرة في الدورة العربية لأندية السيدات التي تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة الشارقة الإماراتية، وتستمر حتى 12 من شباط الحالي.
ويرافق النجار الحكم الدولي عمر عاشور فريق دي لاسال في هذه البطولة، وسيقوم بإدارة العديد من المباريات.
كما يرافق الحكم الدولي أحمد القطارنة فريق شباب الحسين المشارك في بطولة غرب آسيا الثانية للأندية، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيتولى إدارة العديد من المباريات.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
02/02/2024 17:21:51
MENAFN04022024000117011021ID1107807408
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