حضور أردني في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- اختار الاتحاد العربي للكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام الأردني وليد النجار، ليكون ضمن لجنة الاحتكام المشرفة على بطولة الكرة الطائرة في الدورة العربية لأندية السيدات التي تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة الشارقة الإماراتية، وتستمر حتى 12 من شباط الحالي.

ويرافق النجار الحكم الدولي عمر عاشور فريق دي لاسال في هذه البطولة، وسيقوم بإدارة العديد من المباريات.

كما يرافق الحكم الدولي أحمد القطارنة فريق شباب الحسين المشارك في بطولة غرب آسيا الثانية للأندية، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيتولى إدارة العديد من المباريات.

--(بترا)

ض ع/م د/أس

02/02/2024 17:21:51