دراسة تُلقي الضوء على العوائق التي تواجه رائدات الأعمال بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- أطلقت منظمة كير العالمية في الأردن بالتعاون مع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبتمويل من منظمة نوفو نورديسك الدنماركية، نتائج دراسة حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها.

وأبرزت الدراسة أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والذاتية التي تواجه رائدات الأعمال في الأردن، وفق بيان صادر اليوم عن منظمة كير العالمية بالأردن.

ووفق بيان صحفي للمنظمة بيّنت نتائج الدراسة إلى أن التحديات الاقتصادية تتمثل في ضعف الأصول المالية، والموارد لدى رائدات الأعمال، ونقص الشمول المالي، وضعف الثقافة التمويلية لديهنّ، إضافة إلى ضعف التسويق والتوزيع ومحدودية الدعم الفني.

وأظهرت النتائج، أن نحو 61 بالمئة من رائدات الأعمال اللاتي أُجريت معهن المقابلات (عينة الدراسة)، يواجهنّ تحديات مبنية على أسباب متعلقة بنقص الأصول والموارد الأساسية، مثل الآلات أو الممتلكات، إضافة إلى الموارد غير الملموسة مثل المعرفة والمهارات والشبكات.

كما أظهرت، أن أكثر من 57 بالمئة منهنّ يجدنّ صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية، بينما تواجه 38.7 بالمئة منهنّ صعوبات في الحصول على القروض.

وأشارت النتائج إلى أن 41 بالمئة من عينة الدراسة لديهنّ ضعف في مهارات التسويق وتوزيع المنتجات، حيث لا تستخدم الكثيرات منهنّ وسائل التكنولوجيا للتسويق؛ ما يعيق قدرتهنّ على الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع والمنافسة في الأسواق الرقمية.

وفيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية، فتمثلت، وفق الدراسة، في المواقف المجتمعية والأدوار الجنسانية (النوع الاجتماعي) والفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية؛ إذ بينت النتائج أن المواقف المجتمعية في الأردن تميل إلى توجيه النساء للأدوار التقليدية في المنزل، ولا تقبل بفرص العمل التي لا تناسب ثقافتهن؛ ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وأعاق جهودهنّ في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت الدراسة إلى أن قيام الرياديات بالعديد من الأدوار أو ما يُعرّف بالعبء المزدوج، والتوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثّل في إدارة المشروع والدور الرعائي في المنزل كزوجة وأم، زاد من الضغوطات عليهنّ؛ حيث كشفت النتائج أن 41 بالمئة من رائدات الأعمال في العيّنة أشرنّ إلى وجود ضغوط نفسية عليهنّ خلال عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بتعدد أدوارهنّ في الأسرة.

كما بينّت الدراسة، أن الفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية تزيد من التحديات أمام الوصول إلى الأسواق، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تواجه المرأة صعوبات في التنقّل والعادات المُحافظة التي تعيق مساعيها التجارية.

أما بالنسبة إلى التحديات الذاتية، فأشارت الدراسة إلى أن النساء الرياديات يفتقرنّ إلى بعض المهارات القيادية التي تُعيقهنّ عن العمل الريادي كالوعي بالذات، وقلة التوعية القانونية والمالية، ونقص بعض المهارات القيادية، مثل إيجاد رؤية مستقبلية وإدارة الوقت والتخطيط ومهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.

وعلّق مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، على الدراسة بالقول: إن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14 بالمئة، مبينا أن قدرات النساء في الأردن وبخاصة الرياديات مُعطّلة، بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهنّ في سوق العمل.

بدورها أكدت مديرة إدارة المشاريع في منظمة كير بالأردن، شذى عبيد، ضرورة تكثيف جميع الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي.

وبيّنت أن منظمة كير تُركّز دائما على التمكين الاقتصادي للنساء والأطفال واللاجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة من خلال توفير الإمكانات لهم والقضاء على التمييز ضدهن في سوق العمل.

إلى ذلك، قالت نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى، المهندسة غدير الحمود، إن الأمانة تعمل على تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية من خلال توفير حاضنات الأعمال للرياديات، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتوعوية في مجالات ومهن عديدة، مثل المطابخ الإنتاجية والتجميل وغيرها.

بدورها، قالت مديرة مديرية التنمية والتسويق في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة، المهندسة إلهام أبو نجم، إن المؤسسة تُقدم منحاً مالية غير مستردة للنساء عند البدء في مشاريعهنّ، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تسويق المنتجات.

وأوصت الدراسة بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بممارسة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم برامج المساعدة القانونية، وسن التشريعات الصديقة لممارسة الأعمال الريادية.

كما أوصت، بإنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال للمرأة الريادية، وتبسيط إجراءات وعمليات التسجيل والترخيص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات بحيث يُلبّي حاجات النساء وبخاصة ذوات الإعاقة منهن للتنقل بيسر وأمان.

--(بترا)

وز/م ق/أس

02/02/2024 17:14:39