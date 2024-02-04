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وفد برلماني فرنسى يزور رفح للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار في غزة

2/4/2024 7:12:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 2 شباط (بترا)- يقوم وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل، بعد غد الأحد، بزيارة إلى رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.
وذكرت مصادر برلمانية فرنسية بباريس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن الوفد الفرنسي سيعقد مؤتمراً صحفياً غدا السبت بالقاهرة قبل التوجه إلى رفح.
كما يلتقى الوفد البرلماني الفرنسى خلال تواجده في رفح مع ممثلين ومسؤولين من الهلال الأحمر المصرى والفلسطيني؛ نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ والأونروا.
يذكر أن معبر رفح بين مصر وفلسطين يواصل فتح أبوابه أمام دخول مساعدات إنسانية من الجانب المصرى لأهل غزة .
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
02/02/2024 15:31:54

MENAFN04022024000117011021ID1107807406

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