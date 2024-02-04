وفد برلماني فرنسى يزور رفح للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 شباط (بترا)- يقوم وفد برلمانى فرنسى برئاسة النائب إريك كوكريل، بعد غد الأحد، بزيارة إلى رفح على الحدود المصرية الفلسطينية للمطالبة بوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.
وذكرت مصادر برلمانية فرنسية بباريس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن الوفد الفرنسي سيعقد مؤتمراً صحفياً غدا السبت بالقاهرة قبل التوجه إلى رفح.
كما يلتقى الوفد البرلماني الفرنسى خلال تواجده في رفح مع ممثلين ومسؤولين من الهلال الأحمر المصرى والفلسطيني؛ نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ والأونروا.
يذكر أن معبر رفح بين مصر وفلسطين يواصل فتح أبوابه أمام دخول مساعدات إنسانية من الجانب المصرى لأهل غزة .
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
02/02/2024 15:31:54
MENAFN04022024000117011021ID1107807406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.