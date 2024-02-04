بحضور ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 2 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على نظيره فريق طاجيكستان، بنتيجة (1-0) في المباراة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قطر.
وتابع المباراة برفقة سمو ولي العهد، سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وفاز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي.
ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق اليوم، منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
02/02/2024 16:55:56
MENAFN04022024000117011021ID1107807405
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