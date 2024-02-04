بحضور ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على نظيره فريق طاجيكستان، بنتيجة (1-0) في المباراة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قطر.

وتابع المباراة برفقة سمو ولي العهد، سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وفاز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي.

ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق اليوم، منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

--(بترا)









م خ/م ق/أس

02/02/2024 16:55:56