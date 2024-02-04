روسيا تستدعي القائمة بالأعمال الإستونية احتجاجا على خطط إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت

روسيا تستدعي القائمة بالأعمال الإستونية احتجاجا على خطط إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت
التاريخ
2/4/2024 7:12:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 2 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في موسكو، جانا فاناميلدر، احتجاجا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، أنه تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجا على خطط السلطات الإستونية لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت، وقالت "مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
02/02/2024 16:06:53
MENAFN04022024000117011021ID1107807403
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