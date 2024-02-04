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روسيا تستدعي القائمة بالأعمال الإستونية احتجاجا على خطط إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت

2/4/2024 7:12:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 2 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في موسكو، جانا فاناميلدر، احتجاجا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، أنه تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجا على خطط السلطات الإستونية لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت، وقالت "مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
02/02/2024 16:06:53

MENAFN04022024000117011021ID1107807403

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