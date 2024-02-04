مسيرات في عمّان والمحافظات تنديداً بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 2 شباط (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة تضامناً مع الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي راح ضحيتها الالآف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وندد المشاركون في المسيرات والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني بالإحتلال وإستبداده وعنجهيته وإستهدافه للمدنيين الأبرياء العزل، ما أدى إلى إرتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، كما نددوا بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وثمنوا مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الفورية والكافية للقطاع، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية.
--(بترا)
م ق/م ق/أس
02/02/2024 15:36:35
MENAFN04022024000117011021ID1107807402
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