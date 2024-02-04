مسيرات في عمّان والمحافظات تنديداً بالعدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 2 شباط (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة تضامناً مع الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي راح ضحيتها الالآف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وندد المشاركون في المسيرات والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني بالإحتلال وإستبداده وعنجهيته وإستهدافه للمدنيين الأبرياء العزل، ما أدى إلى إرتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، كما نددوا بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وثمنوا مواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الفورية والكافية للقطاع، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ق/م ق/أس

02/02/2024 15:36:35

