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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 27 ألفاً و131

2/4/2024 7:12:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 شباط (بترا)-كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم ال119 على قطاع غزة، إلى 27131، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66287 .
وذكرت وزارة الصحة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الإحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
02/02/2024 15:18:01

MENAFN04022024000117011021ID1107807401

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