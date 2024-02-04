ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 27 ألفاً و131

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 27 ألفاً و131
التاريخ
2/4/2024 7:12:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 شباط (بترا)-كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم ال119 على قطاع غزة، إلى 27131، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66287 .
وذكرت وزارة الصحة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الإحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
أ ش/م ق/أس
02/02/2024 15:18:01
MENAFN04022024000117011021ID1107807401
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