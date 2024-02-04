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اليونيسف: أطفال غزة بحاجة لدعم بمجال الصحة النفسية

2/4/2024 7:12:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة، إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.
وقال مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جوناثان كريكس، إن الأطفال "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.
وتابع "قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة. وتشير التقديرات إلى أن جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
02/02/2024 14:40:44

MENAFN04022024000117011021ID1107807399

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