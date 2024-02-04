الخارجية: بريطانيا تبدأ بمنح الأردنيين تأشيرة الكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة الصديقة، وتسهيلا على المواطنين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، أبلغت بريطانيا يوم أمس المملكة رسمياً بأنه بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم لطلب تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا، اعتبارا من 1شباط 2024.
وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وخلال هذه الفترة يتوجب على المواطنين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحا، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.
يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
02/02/2024 13:50:56
MENAFN04022024000117011021ID1107807397
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