الخارجية: بريطانيا تبدأ بمنح الأردنيين تأشيرة الكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة الصديقة، وتسهيلا على المواطنين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، أبلغت بريطانيا يوم أمس المملكة رسمياً بأنه بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم لطلب تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا، اعتبارا من 1شباط 2024.

وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وخلال هذه الفترة يتوجب على المواطنين الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحا، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

02/02/2024 13:50:56