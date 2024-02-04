يونيسف تدعو العالم إلى عدم التخلي عن أطفال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم "يزداد قتامة يوما بعد آخر".

وقالت راسل في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوما بعد يوم"، وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم".

ونشرت مديرة "يونيسف" مع التدوينة بيانا للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنه يقود إلى كارثة على سكان قطاع غزة.

وحذر البيان الذي حمل عنوان "لا يمكننا التخلي عن سكان غزة"، من أن تعليق الدعم المالي للأونروا "أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".

وحتى 30 كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

02/02/2024 13:47:45