السياسة والمجتمع يطلق مشروعا لمواجهة تحديات التنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- اطلق معهد السياسة والمجتمع اليوم الجمعة، مشروع "مختبر الاستدامة الأردني" الذي يهدف إلى مواجهة تحديات التنمية المستدامة عن طريق تمكين مجموعات شبابية وتأهيلها لتحديد هذه الاحتياجات وطرح الحلول المناسبة لها.

ويتضمن المشروع الذي يستمر على مدار عام ونصف العام، عدة مراحل تبدأ بتوضيح أهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها بشكل فعلي من خلال تدريبات مكثفة يقدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات التهديدات البيئية العالمية والاقتصاد السياسي ومضامين خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ودور الحوكمة في استدامة الموارد والطرق الابتكارية التي يتنهجها قادة الاستدامة.

وقال مدير البرامج في المعهد المهندس حسين الصرايرة، إنه تم اختيار 24 شاباً وفتاة من مختلف المحافظات كلجنة شبابية وطنية مدربة تخضع لمجموعة من المهارات والتدريبات التي تأهلهم ليكونوا قيادات شبابية مجتمعية قادرة على خدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها وابراز العقبات والتحديات التي تواجه مناطقهم ومجتمعاتهم من خلال منظور التنمية الشمولية والمستدامة.

وأضاف، أن مراحل المشروع تتضمن تكليف الشباب بدراسة التحديات بمجتمعاتهم وتطوير حلول مستدامة مبتكرة بمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الصناعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحليل منهجي وتعاون بناء، وسيعملون على تحقيق النتائج المتوقعة تحت إشراف فريق معهد السياسة والمجتمع.

وبين، أن المشروع يسعى إلى إنشاء منصة للشباب القادة لدفع التنمية المستدامة في الأردن، مع الاستفادة من التوجيه والدعم المقدم من الجهات المانحة والداعمة في سبيل إحداث تأثير دائم والاسهام في تحقيق مستقبل أخضر وأكثر استدامة في الأردن.

وأشار إلى أن أنشطة المشروع تتناول إقامة حملات توعية للترويج لأهداف التنمية المستدامة وورش عمل وأنشطة تعليمية تبين أهمية مشاركة الشباب في التنمية، ومبادرات تستهدف المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية، بهدف تثقيف الأفراد وتحفيزهم للمشاركة بانشطة الممارسات المستدامة والمساهمة في مستقبل أكثر ازدهارا .

يشار إلى أن معهد السياسة والمجتمع، منظمة أردنية غير ربحية تسعى لتقديم الأبحاث العملية والعلمية وتقديم الحلول الواقعية نحو بناء أردن أكثر ازدهارًا وإقليمًا أكثر استقرارًا.

--(بترا)

رخ/م ق/أس

02/02/2024 13:45:28