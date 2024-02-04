ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
2/4/2024 7:12:23 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 شباط (بترا)– صعد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أمام الدولار، بعد يومين من التراجع أمام العملة الأميركية.
وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية لهذا اليوم، ارتفع الإسترليني بنسبة 14ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2762ر1دولار، فيما استقر أمام اليورو عند 1718ر1 يورو.
--(بترا)
رش/أس
02/02/2024 13:37:21
MENAFN04022024000117011021ID1107807394
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