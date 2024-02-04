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ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

2/4/2024 7:12:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 2 شباط (بترا)– صعد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أمام الدولار، بعد يومين من التراجع أمام العملة الأميركية.
وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية لهذا اليوم، ارتفع الإسترليني بنسبة 14ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2762ر1دولار، فيما استقر أمام اليورو عند 1718ر1 يورو.
--(بترا)
رش/أس
02/02/2024 13:37:21

MENAFN04022024000117011021ID1107807394

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