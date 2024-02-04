الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف لا زال مجهولا

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف لا زال مجهولا
التاريخ
2/4/2024 7:12:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 شباط (بترا)- ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.
وذكرت الجمعية في تصريح صحفي، أن أكثر من 89 ساعة مرت و لا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات في مدينة غزة مجهولا.
وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
02/02/2024 13:00:05
MENAFN04022024000117011021ID1107807393
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