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بلدية الكرك الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

2/4/2024 7:12:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 2 شباط (بترا)- أعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم الجمعة حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وذلك بسبب تشكل السيول نظرا لغزارة الأمطار حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.
وأكدت البلدية في بيان لها، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الأرقام التاليه:
0798746738
0799803343
0799032360
0797494747
0797351115
--(بترا)
م ع/م ق/أس
02/02/2024 11:57:31

MENAFN04022024000117011021ID1107807385

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