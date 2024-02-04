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القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي وإعادتهم

2/4/2024 7:12:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.
وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالإخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.
--(بترا)
ل م/م ق/أس
02/02/2024 11:54:44

MENAFN04022024000117011021ID1107807384

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