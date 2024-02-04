كاميرون: بريطانيا يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية قبل التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 2 شباط (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة، عن كاميرون قوله، إن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة ودون انتظار نتيجة ما يمكن أن تسفر عنه محادثات قد تستمر سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كاميرون أدلى بها خلال زيارة قام بها أمس الخميس إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية.

وقال كاميرون إن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يتم أثناء بقاء حماس في غزة، ولكن يمكن أن يتم ذلك بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين".

وأوضح كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يجب أن يكون نهاية العملية".

وأكد أن هذا الاحتمال حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة.

--(بترا)

رش/أس

02/02/2024 11:36:29