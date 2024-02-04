كاميرون: بريطانيا يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية قبل التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 شباط (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة، عن كاميرون قوله، إن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة ودون انتظار نتيجة ما يمكن أن تسفر عنه محادثات قد تستمر سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كاميرون أدلى بها خلال زيارة قام بها أمس الخميس إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية.
وقال كاميرون إن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن أن يتم أثناء بقاء حماس في غزة، ولكن يمكن أن يتم ذلك بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين".
وأوضح كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يجب أن يكون نهاية العملية".
وأكد أن هذا الاحتمال حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة.
--(بترا)
رش/أس
02/02/2024 11:36:29
MENAFN04022024000117011021ID1107807382
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