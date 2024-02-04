فوز النقع على النصر ببطولة الناشئات للكرة الطائرة

فوز النقع على النصر ببطولة الناشئات للكرة الطائرة
التاريخ
2/4/2024 7:12:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- فاز فريق النقع على فريق النصر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت أمس الخميس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة الناشئات للكرة الطائرة، كما فاز فريق دي لاسال على فريق التعاون بنتيجة 3-1.
ويلتقي عند الرابعة عصر الأحد فريقا النقع والنصر ضمن الدور قبل النهائي للبطولة،فيما يلتقي فريقا دي لاسال والتعاون عند الساعة السادسة مساء.
ويتأهل الفريقان الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء، ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
02/02/2024 11:13:57
MENAFN04022024000117011021ID1107807381
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