فوز النقع على النصر ببطولة الناشئات للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- فاز فريق النقع على فريق النصر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت أمس الخميس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة الناشئات للكرة الطائرة، كما فاز فريق دي لاسال على فريق التعاون بنتيجة 3-1.

ويلتقي عند الرابعة عصر الأحد فريقا النقع والنصر ضمن الدور قبل النهائي للبطولة،فيما يلتقي فريقا دي لاسال والتعاون عند الساعة السادسة مساء.

ويتأهل الفريقان الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء، ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

02/02/2024 11:13:57