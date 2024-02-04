كفرسوم يتفوق على حرثا في افتتاح بطولة الزهرات لكرة اليد
التاريخ
2/4/2024 7:12:15 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- فاز فريق كفرسوم على فريق حرثا بنتيجة 26 - 9 في المباراة التي جرت أمس الخميس ضمن بطولة الزهرات لكرة اليد على صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
ويلتقي اليوم الجمعة في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء فريقا الراية والكرك، وبذات الصالة يلتقي فريقا كفرسوم والبتراء، ضمن بطولة الزهرات لكرة اليد.
من ناحية أخرى تبدأ اليوم لقاءات بطولة الأشبال، بإقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا القوقازي والنصر، ويلتقي فريقا الكتة ووادي السير.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
02/02/2024 11:06:42
MENAFN04022024000117011021ID1107807380
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