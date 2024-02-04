كفرسوم يتفوق على حرثا في افتتاح بطولة الزهرات لكرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- فاز فريق كفرسوم على فريق حرثا بنتيجة 26 - 9 في المباراة التي جرت أمس الخميس ضمن بطولة الزهرات لكرة اليد على صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

ويلتقي اليوم الجمعة في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء فريقا الراية والكرك، وبذات الصالة يلتقي فريقا كفرسوم والبتراء، ضمن بطولة الزهرات لكرة اليد.

من ناحية أخرى تبدأ اليوم لقاءات بطولة الأشبال، بإقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا القوقازي والنصر، ويلتقي فريقا الكتة ووادي السير.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

02/02/2024 11:06:42